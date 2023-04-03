"حماس" تزفُّ شهيدَي نابلس وتؤكد ألا سبيل للجم الاحتلال إلا بتصعيد الاشتباك

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهيدَي نابلس، المجاهد محمد ناصر سعيد، والمجاهد محمد أبو بكر جنيدي، اللّذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال في اشتباك مسلح خلال اقتحام المدينة صباح اليوم الإثنين، ليرتفع عدد شهداء فلسطين منذ بداية العام إلى 95 شهيدًا، في تصعيد واضح لسياسة القتل والاغتيال الإجرامية.

وأكدت "حماس"، في بيان لها، وصل " " نسخة عنه، أنّ تصعيد جرائم الاحتلال والاستخفاف بالدم الفلسطيني يستدعي تصعيد الاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

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وشدّدت الحركة على ألّا سبيل للجم الاحتلال إلا بالمقاومة، وإنّ شبابنا الثائر مُتجهّزون للرد على الجريمة، ومتأهّبون للدفاع عن أهلنا ومسجدنا الأقصى في ظلّ العدوان المتواصل الذي تقوده قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين الإرهابية بحماية وتحريض مباشر وعلني من حكومتهم المتطرفة.

المصدر / فلسطين أون لاين