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فرصة عمل مؤقتة في جمعية الثقافة والفكر الحر

وظيفة شاغرة في شركة إنترفارم الأدوية بقطاع غزة

فرصة عمل مؤقتة في جمعية الثقافة والفكر الحر

03 ابريل 2023 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

جمعية الثقافة والفكر الحر، جمعية أهلية فلسطينية، غير ربحية، مستقلة، تأسست عام 1991، تلعب دوراً قيادياً في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خلال العمل على تطوير قدرات الأطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة.

وصل إعلان توظيف صادر عن الجمعية تعلن فيه عن فرصة مساعد-ة شيف،  وفق المعايير التالية:

-المهام المطلوبة: مساعدة الشيف الرئيسي في انجاز كافة المهام المطلوبة من تجهيز الوجبات، وترتيب و تنظيف المطبخ و تسليم الطلبيات في مواعيدها

الشروط والمؤهلات:

- أن ت/ يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 35 عام

- يفضل ان يكون من حملة شهادة تتعلق بالطهي .

- يفضل ان يكون من سكان منطقة خانيونس

- الفرصة لمدة شهر فقط -غير قابلة للتجديد

- المكافاة الشهرية هي 700 شيقل، بمعدل دوام 7 ساعات يوميا

 طريقة التسجيل

- يطلب من المهتمين تعبئة الطلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/sY1VKXyfAsKKECEXA

- الموعد النهائي لاستقبال الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023 ، الساعة 10 صباحا

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