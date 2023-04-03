وظيفة شاغرة في شركة إنترفارم الأدوية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة إنترفارم الأدوية بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (أخصائي سوشيال ميديا ) وفقاً لما يلي:

الوصف الوظيفي لأخصائي سوشيال ميديا:

- أخصائي مواقع التواصل الاجتماعي الذي يُشار إليه باللغة الإنجليزية Social Media Specialist هو الشخص الذي يتحمل مسؤولية تخطيط وإدارة جميع مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة أو أصنافها كما يقوم بإدارة المحتوى إلى جانب ترويجه والتسويق له.

- يتبع أخصائي السوشيال ميديا الكثير من الإستراتيجيات الترويجية والتسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بهدف إفادة الجماهير المستهدفة إلى جانب زيادة عدد الزوار والمستخدمين.

- يهدف أخصائي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الترويج للمنتجات وزيادة نسبة المبيعات والإقبال على الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة.

شروط العمل

- أن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس أو شهادة دبلوم ذات صلة من جامعة معترف بها.

- يفضل أن يكون له خبرة في مجال التسويق الرقمي والسوشيال ميديا.

- القدرة على ايجاد الحلول التقنية لمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

- القدرة على بناء خطط استراتيجية مختلفة تعتمد على الاهداف التسويقية.

- القدرة على استخدام البرامج المساعدة لمنصات التواصل الاجتماعي.

- القدرة على تحليل المعطيات والمعلومات والبيانات للإعلانات الممولة المختلفة.

- القدرة على العمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.

- اجادة استخدام برامج الحاسوب واعداد التقارير وخاصة برامج Microsoft Office.

طريقة التسجيل

- على من تتوافر فيه هذه الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية ورسالة التغطية (Cover Letter) على الإيميل التالي:

[email protected]

- يشترط كتابة اسم الوظيفة المتقدم لها في رسالة التغطية (Cover Letter).

- آخر موعد لاستلام السيرة الذاتية: 20/04/2023، والأولوية لمن يتقدم أولاً.