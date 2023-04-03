زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب شرق روسيا

أفاد المكتب الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بأن زلزالا بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، اليوم الإثنين.

وبحسب "قناة روسيا اليوم"، نقلا عن المكتب، فإن مركز الزلزال يبعد 48 كيلومترا عن العاصمة الإدارية وعلى عمق 99.5 كيلومترا.

اقرأ أيضاً: أفغانستان.. زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب شرق العاصمة كابول

وذكر النظام الأميركي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) أنه لم يكن هناك تحذير من تسونامي بعد الزلزال.

وشهدت كامتشاتكا في الأسابيع الأخيرة عدداً من الهزات الأرضية تراوحت قوتها بين 4 و6 درجات.

المصدر / وكالات