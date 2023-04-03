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سؤال رقم (7) في مسابقة شهر رمضان المبارك 2023

03 ابريل 2023 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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سؤال رقم (7) في مسابقة شهر رمضان المبارك 2023

للعام الثالث على التوالي، تُنفّذ _ النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين اليومية_ مسابقة شهر رمضان المبارك للعام 2023.

وتتميز المسابقة الرمضانية بتنوُّع الأسئلة ما بين أسئلة دينية وأخرى وطنية سياسية، وكذلك أسئلة ثقافية في مجالات متعدّدة، سعيًا وراء إضافة معلومات جديدة وقيّمة لدى جمهورنا من مختلف الشرائح المجتمعية.

وسيحصل الفائزون بمسابقة شهر رمضان المبارك على جوائز قيّمة وأخرى تقديرية، في حين تُنظّم صحيفة فلسطين المطبوعة (منذ الثالث من مايو عام 2007م) عدَّة مسابقات ضمن ملحق رمضاني خاص يصدر مع الصحيفة كل صباح.

اقرأ المزيد: أسماء الفائزَين بسؤال رقم (6) بمسابقة رمضان 2023

 آليات وشروط المشاركة في المسابقة:

  • الإعجاب بمنصّاتنا عبر التواصل الاجتماعي، على النحو التالي:

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  • الإعجاب بمنصّات التواصل سيعزّز من فرص فوزك.

  • تنتهي فترة المشاركة بعد 48 ساعة من نشر السؤال.

  • طريقة اختيار الفائزَيْن بقرعة عشوائية، والتواصل معهما (عبر صفحته على فيسبوك) في غضون 12 ساعة لاستلام الجائزة.  

سؤال رقم (7) في مسابقة شهر رمضان المبارك


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للمشاركة بالمسابقة والإجابة على السؤال.. انقــر هنـــا

لمعرفة أسماء الفائزين معنا بسؤال رقم (7) انقـر هنـــا

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#مسابقة رمضانية #شهر رمضان 2023

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