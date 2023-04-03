زكاة الفطر.. حكمها ووقت إخراجها ومقدارها

الزكاة تطهير للنفس ونماء وبركة للمال، وتكافل اجتماعي واقتصادي، وهي بصورة أو أخرى تخلق حالة من التآلف والتعاضد بين أبناء المجتمع المسلم الواحد.

وفي شهر رمضان المبارك يسارع المسلمون بإخراج زكاتهم تلبية لأوامر الله تعالى وتحقيقا للسنة النبوية المشرفة، ولا تخرج زكاة الفطر من رمضان، التي تسمى أيضا صدقة الفطر، عن جملة مقاصد، فهي ليست واجبا شرعيا فقط، بل من أحب الأعمال إلى الله لأنها تدخل السرور على قلوب المسلمين.

فما هي زكاة الفطر؟

ج: هي الصدقة التي تجب مع صيام رمضان. وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها.

س: ما حكم زكاة الفطر؟

ج: فرض، وذلك لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين". متفق عليه. وقد نقل الإجماع ابن المنذر وغيره.

س: ما الحكمة منها؟

ج: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسكين.

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س: متى تخرج؟

ج: من بداية رمضان في أصح الأقوال.

س: ما وقتها المفضل؟

ج: قبل صلاة العيد، ويجوز قبل العيد بيومين أو ثلاث.

س: متى ينتهي وقت إخراجها؟

ج: جاء في الحديث: " من أداها قبل الصلاة- العيد-فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". يعني تنتهي بصلاة العيد.

س: هل هناك مجال لإخراجها بعد صلاة العيد؟

ج: أجاز ذلك عدد من أهل العلم وقالوا: ينتهي وقتها بغروب شمس يوم العيد.

س: ما هو مقدارها؟

ج: صاعا من طعام، بما يعادل 3 كيلو تقريبا.

س: ما هي الأصناف التي يجوز إخراجها؟

ج: أفضل ما يخرج، الطحين والأرز. وهو ما يدخر ويطول نفعه. وبشكل عام يخرج من قوت أهل البلد.

س: هل يجوز إخراجها نقودا؟

ج: نعم يجوز عند الحنفية وبعض السلف.

س: ما هو الأفضل الطعام أم النقود؟

ج: الطعام أفضل عند أكثر العلماء.

س: لمن تصرف زكاة الفطر؟

ج: للفقراء فقط لحديث: "طعمة للمسكين".

س:حكم زكاة الفطر عن الجنين؟

ج: غير واجبة، لكن إذا تم أربعة أشهر يستحب الإخراج عنه.

س: من لم يملك زكاة الفطر ماذا يصنع؟

ج: تسقط عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

س: حكم إخراجها من المستحقات؟

ج: جائز. لأنه مال للشخص وكّل فيه غيره. والتوكيل بإخراج زكاة الفطر جائز.

س: حكم إسقاط دين على فقير بنية زكاة الفطر؟

ج: الأظهر عدم الجواز لأنها زكاة مخصوصة في وقت مخصوص.

س: عمن يخرجها الرجل؟

ج: يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته كالزوجة والأولاد والأب والأم إذا كان لا مال لهما.

س: هل تقضى زكاة الفطر؟

ج: نعم، من فاتته نسيانا أو جهلا فليقضها وذلك بإخراجها.

هذا والله تعالى أعلم.

أخذت المسألة من جدار الشيخ صلاح بن نور الدين نور

المصدر / فلسطين أون لاين