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الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 215

03 ابريل 2023 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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مشهد حي من اقتحام آليات الاحتلال للقرية قبيل هدمها

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، قرية "العراقيب" العربية الواقعة في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة، للمرة 215 على التوالي.

ووفق مصادر من اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب، اقتحمت قوات الاحتلال، برفقة عددٍ من الجرافات العسكرية، قرية العراقيب وهدمت بيوتها للمرة 215.

وهدمت قوات الاحتلال بيوت القرية آخر مرة منتصف فبراير/شباط الماضي، بعدما هدمتها للمرة الأولى في يوليو/تموز 2010.

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وتقطن القرية 22 عائلة في منازل مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح.

ولا تعترف حكومة الاحتلال بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرّر. وقالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودًا وعربًا) وتؤرّخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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