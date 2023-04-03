3 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 3 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1948 العصابات الصهيونية تحتل القسطل بعد مهاجمتها عقب قتال مستميت من حاميتها التي لم يكن قوامها يتجاوز 50 مقاتلاً.

1949 الأردن والكيان العبري يوقعان اتفاق الهدنة في رودس.

1991 - صدور قرار مجلس الأمن رقم 687 والقاضي بوقف رسمي لإطلاق النار بعد حرب تحرير الكويت، وبتدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية وإنشاء صندوق خاص بتعويضات يدفعها العراق، وقد وافق العراق على هذا القرار في 6 أبريل.

2002 الاستشهادي أكرم خليفة من كتائب شهداء الأقصى يفجر نفسه في حاجز إسرائيلي قرب باقة الغربية.

2002 معركة مخيم جنين: ارتقى خلال الاجتياح الكبير لقوات الاحتلال الصهيوني للمخيم في عملية السور الواقي نحو 58 شهيد و350 مفقود وأكثر من 2000 معتقل، ودمار 80% من مخيم جنين، وتمكنت فصائل المقاومة من قتل23 جندياً صهيونياً حسب اعتراف العدو واستمرت المعركة 15 يوماً وكانت أنموذجاً للوحدة الوطنية.

2007 - تعيين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيساً لوزراء قطر.

2008 لجنة تقصي الحقائق المُشكلة من عدة قوائم برلمانية تحمل السلطة بقيادة محمود عباس وجهاز المخابرات العامة المسؤولية الأخلاقية والقانونية والوظيفية عن وفاة الشيخ مجد البرغوثي.

2016 الإعلان عن تسريب واسع وكبير لمجموعة من الوثائق حول التهرب الضريبي تحت اسم وثائق بنما، وقد شملت قائمة الأشخاص المتورطين بهذه الفضيحة عدة ملوك ورؤساء عرب وغربيين.

2013 حركة حماس تعلن رسمياً انتخاب إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني نائباً لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل.

2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطّى حاجز المليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 54 ألف حالة وفاة وحوالي 218 ألف حالة تماثلت للشفاء.