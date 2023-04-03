الطقس: أجواء معتدلة وارتفاع طفيف على الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الإثنين، ارتفاع طفيف على الحرارة ويسود جو شديد الإعتدال والدفء في ساعات النهار مع حرارة حول المعدلات السنوية العامة لشهر نيسان، وليلاً تنحفض الحرارة لكن يبقى الجو دافء نسبياً.

الطقس يوم الثلاثاء

الثلاثاء: ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو في ساعات النهار شديد الإعتدال وحتى نستطيع القول أنه سيكون صيفياً معتدلاً مع شمس ساطعة، وفي الليل يصبح الجو مائلاً للبرودة حاصة في الجبال ومعتدل ما دون ذلك.

الطقس يوم الأربعاء

الأربعاء: تنخفض الحرارة بشكل ملموس ويبقى الجو دافئاً نسبياً في ساعات النهار وفي المناطق السهلية والساحلية يكون الجو لطيفاً ودافئاً جداً في ساعات النهار وفي الليل يكون الطقس بارداً نسبياً الى بارد في الكثير من المناطق.

الطقس يوم الخميس

الخميس: يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، أما في المناطق السهلية والساحلية فيسود جو دافء ومعتدل وفي الليل يصبح الجو شديد البرودة في الجبال وبارد في باقي المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين