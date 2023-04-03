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السيسي يصل الرياض في زيارة رسمية هامة

03 ابريل 2023 . الساعة 03:36 بتوقيت القدس
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محمد بن سلمان والسيسي

وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فجر الاثنين، أراضي المملكة العربية السعودية، حيث استقبله وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين، في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن بن سلمان، بحث مع السيسي "العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات".

كما ويبحثان الرئيسان، وفق الاعلام المصري، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة السيسي، للمملكة، وسط توتر في العلاقات بين البلدين، وتصاعد في تراشق إعلامي بين البلدين، قبل تدخل السيسي في إصدار أوامر طلب عبرها من الاعلام المصري بعدم التعرض للمملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن الرياض تعهدت في وقت سابق، باستثمار 10 مليارات دولار في مصر، لكنها لم تضخ على مدار عام سوى 1.3 مليار دولار.

المصدر / وكالات
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#السعودية #السيسي #الرياض #محمد بن سلمان

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