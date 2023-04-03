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الصداع بعد الإفطار.. ما أسبابه وكيف نتجنبه؟

03 ابريل 2023 . الساعة 00:33 بتوقيت القدس
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يعاني العديد من الصائمين من صداع وآلام في الرأس مباشرة بعد الإفطار في شهر رمضان. فما أسبابه؟ وكيف نتجنبه؟

ما أسباب الصداع بعد الإفطار؟

يلخص الأطباء أسباب الصداع بعد الإفطار في:

  • يحدث ذلك نتيجة عسر الهضم وامتلاء المعدة بما يزيد على حاجتها من الطعام والشراب.
  • هذا الأمر الذي يؤدي إلى الضغط على الحجاب الحاجز، مما يعيق عملية التنفس.
  • إعاقة عملية التنفس تجعل الصائم يشعر بضيق في التنفس والإعياء والصداع.
  • قد تشعر أيضا بصداع نصفي بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم.


كيف نتجنب الصداع بعد الإفطار؟

  • الإفطار على الماء والتمر.
  • ترك فترة قصيرة بعد تناول التمر وشرب الماء حتى يتدفق الدم إلى المعدة بالتدريج.
  • تناول وجبة إفطار متوازنة وتجنب الإفراط في تناول الطعام.
  • تجنب تناول الحلويات خلال الإفطار.
  • الحد من تناول العصير المحلى في الإفطار.
  • المشي قليلا بعد تناول الطعام.
المصدر / فلسطين أون لاين
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#رمضان #صداع #صيام #صحة الإنسان

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