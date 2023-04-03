قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المعتكفين فيه بالقوة

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، المعتكفين بالمصلّى القبلي من المسجد الأقصى على إخلائه بالقوة، واقتادتهم إلى جهة باب المغاربة وأخرجتهم من المصلّى.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ومجنّداته المصلّى القبلي في المسجد الأقصى، تزامناً مع استمرار الاعتكاف فيه.

📹 قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول إخراج الشبان المعتكفين من المصلى القبلي في المسجد الأقصى pic.twitter.com/x7vqfalUpc — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 2, 2023

كما اقتحمت مجنّدات من جيش الاحتلال المصلّى القبلي لإخلاء النساء المعتكفات، وهدّدتهن بالاعتقال في حال عدم خروجهن من المسجد الأقصى.

📹 قوات الاحتلال الإسرائيلي تخلي النساء المعتكفات من المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/5mbyCUFaD9 — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 2, 2023

وأدَّى أكثر من 40 ألف مصلِّ صلاتي العشاء والتراويح لليلة الـ12 من شهر رمضان المبارك، في باحات ومصلّيات المسجد الأقصى.

وأكد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، أن اقتحام المصلّى القبلي في المسجد الأقصى بعد صلاة التراويح اليوم، جريمة جديدة وإصرار على انتهاك حرمة المسجد وتهديد سلامة المعتكفين فيه، ما يفتح أبواب المواجهة على مصراعيها وبكل السبل الممكنة.

وقال حمادة إن "تكثيف الاعتكاف والرباط في الأقصى السبيل الوحيد لحمايته من عدوان الاحتلال ومخططات المستوطنين، وتفريغ الأقصى من المعتكفين تعرية له لتمكين المستوطنين من تنفيذ جرائمهم، وآخرها ما يسمى مخطط ذبح القرابين".

وحثَّ أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل على النفير للأقصى والدفاع عنه وعن المرابطين فيه، وعلى أبناء شعبنا كافة، إسناد المعتكفين بالأقصى بكل الوسائل، وتكثيف هذه النصرة خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية والمقدسية لصدِّ أي محاولات لاقتحام المسجد الأقصى ومنع تقديم قرابين المستوطنين داخله، ولتكثيف الرباط في المسجد طيلة شهر رمضان، والتصدّي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

كما واصلت "جماعات الهيكل" المزعوم تحشيد أنصارها من المستوطنين المتطرّفين، لاقتحام المسجد الأقصى، و"ذبح قرابين الفصح" العبري داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.

ودعت منظّمات استيطانية، للحشد يوم الأربعاء القادم، استعداداً لاقتحام الأقصى، وذبح القرابين المزعومة داخل المسجد، تزامناً مع "عيد الفصح" اليهودي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر المعتكفات على الخروج من المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/9SNMljV2oZ — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 2, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين