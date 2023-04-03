فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حمادة: اقتحام المصلّى القبلي جريمة جديدة وإصرار على انتهاك حرمة الأقصى

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المعتكفين فيه بالقوة

دعوات لتكثيف الرباط في الأقصى وصدّ محاولات المستوطنين تدنيسه

مهرجان "إضاءات الدوحة" يزيّن ليالي رمضان

"تمثال مفخخ" ينهي حياة مراسل عسكري روسي شهير

هنية يحذّر من تداعيات انتهاكات الاحتلال في القدس والأقصى

7 عمليات إطلاق نار و14 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح تستنكر اعتداءات الشبيبة على الطلبة وأهاليهم

إصابتان جرَّاء اعتداء المستوطنين على أهالي صوريف

لم شمل أم تركية بطفلتها بعد 54 يوماً من الزلزال

40 ألف مصلٍّ أدّوا التراويح

بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المعتكفين فيه بالقوة

03 ابريل 2023 . الساعة 00:06 بتوقيت القدس
...

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، المعتكفين بالمصلّى القبلي من المسجد الأقصى على إخلائه بالقوة، واقتادتهم إلى جهة باب المغاربة وأخرجتهم من المصلّى.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ومجنّداته المصلّى القبلي في المسجد الأقصى، تزامناً مع استمرار الاعتكاف فيه.

كما اقتحمت مجنّدات من جيش الاحتلال المصلّى القبلي لإخلاء النساء المعتكفات، وهدّدتهن بالاعتقال في حال عدم خروجهن من المسجد الأقصى.

وأدَّى أكثر من 40 ألف مصلِّ صلاتي العشاء والتراويح لليلة الـ12 من شهر رمضان المبارك، في باحات ومصلّيات المسجد الأقصى.

وأكد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، أن اقتحام المصلّى القبلي في المسجد الأقصى بعد صلاة التراويح اليوم، جريمة جديدة وإصرار على انتهاك حرمة المسجد وتهديد سلامة المعتكفين فيه، ما يفتح أبواب المواجهة على مصراعيها وبكل السبل الممكنة.

 وقال حمادة إن "تكثيف الاعتكاف والرباط في الأقصى السبيل الوحيد لحمايته من عدوان الاحتلال ومخططات المستوطنين، وتفريغ الأقصى من المعتكفين تعرية له لتمكين المستوطنين من تنفيذ جرائمهم، وآخرها ما يسمى مخطط ذبح القرابين". 

وحثَّ أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل على النفير للأقصى والدفاع عنه وعن المرابطين فيه، وعلى أبناء شعبنا كافة، إسناد المعتكفين بالأقصى بكل الوسائل، وتكثيف هذه النصرة خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية والمقدسية لصدِّ أي محاولات لاقتحام المسجد الأقصى ومنع تقديم قرابين المستوطنين داخله، ولتكثيف الرباط في المسجد طيلة شهر رمضان، والتصدّي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة. 

كما واصلت "جماعات الهيكل" المزعوم تحشيد أنصارها من المستوطنين المتطرّفين، لاقتحام المسجد الأقصى، و"ذبح قرابين الفصح" العبري داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.

ودعت منظّمات استيطانية، للحشد يوم الأربعاء القادم، استعداداً لاقتحام الأقصى، وذبح القرابين المزعومة داخل المسجد، تزامناً مع "عيد الفصح" اليهودي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #القدس #اعتكاف #الاحتلال الإسرائيلي #رباط

متعلقات

الأكثر قراءة