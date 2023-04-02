مهرجان "إضاءات الدوحة" يزين ليالي رمضان

شهد كورنيش العاصمة القطرية، الأحد، انطلاق "مهرجان إضاءات الدوحة" بعروض مائية وعبارات رمضانية مضيئة وشاشات تفاعلية، احتفاء بليالي شهر رمضان المعظم.

وتمكن المهرجان من رسم البهجة على وجوه الزوار، باحتضانه عددا من العروض الشيقة التي تجذب شريحة كبيرة من الجماهير من كافة الفئات العمرية.

وتفاعل زوار المهرجان مع الأجواء الجذابة وحرصوا على التقاط الصور التذكارية توثيقا للحظاتهم المميزة على كورنيش الدوحة.

وأعلنت هيئة الأشغال العامة (حكومية) تجميل المناطق الرئيسية في الدوحة بـ"إضاءة الاحتفالات" خلال فترة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، لا سيما بمناطق "ساحة الزمان ونفق الكورنيش وكورنيش الدوحة".

وأشارت الهيئة في حسابها على تويتر إلى أن تصميم تفاصيل المهرجان تعكس روح الشهر الكريم، عبر دمج العبارات الرمضانية باستخدام الخط العربي والأشكال الهندسية مع عناصر الإضاءة بالمساحات الخضراء وفي ممرات المشاة.













المصدر / الأناضول