فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مهرجان "إضاءات الدوحة" يزين ليالي رمضان

"تمثال مفخخ" ينهي حياة مراسل عسكري روسي شهير

هنية يحذّر من تداعيات انتهاكات الاحتلال في القدس والأقصى

7عمليات إطلاق نار و14 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح تستنكر اعتداءات الشبيبة على الطلبة وأهاليهم

إصابتان جراء اعتداء المستوطنين على أهالي صوريف

لم شمل أم تركية بطفلتها بعد 54 يوماً من الزلزال

أعضاء في "أوبك+" يخفضون إنتاجهم النفطي اعتبارا من مايو

حكومة نتنياهو تصادق على إنشاء "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير

ليستر سيتي يعلن رحيل مدرّبه رودجرز

بعروض مائية وعبارات مضيئة وشاشات تفاعلية

بالصور مهرجان "إضاءات الدوحة" يزين ليالي رمضان

02 ابريل 2023 . الساعة 23:21 بتوقيت القدس
...
جانب من المهرجان (الأناضول)

شهد كورنيش العاصمة القطرية، الأحد، انطلاق "مهرجان إضاءات الدوحة" بعروض مائية وعبارات رمضانية مضيئة وشاشات تفاعلية، احتفاء بليالي شهر رمضان المعظم.

وتمكن المهرجان من رسم البهجة على وجوه الزوار، باحتضانه عددا من العروض الشيقة التي تجذب شريحة كبيرة من الجماهير من كافة الفئات العمرية.

وتفاعل زوار المهرجان مع الأجواء الجذابة وحرصوا على التقاط الصور التذكارية توثيقا للحظاتهم المميزة على كورنيش الدوحة.

وأعلنت هيئة الأشغال العامة (حكومية) تجميل المناطق الرئيسية في الدوحة بـ"إضاءة الاحتفالات" خلال فترة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، لا سيما بمناطق "ساحة الزمان ونفق الكورنيش وكورنيش الدوحة".

وأشارت الهيئة في حسابها على تويتر إلى أن تصميم تفاصيل المهرجان تعكس روح الشهر الكريم، عبر دمج العبارات الرمضانية باستخدام الخط العربي والأشكال الهندسية مع عناصر الإضاءة بالمساحات الخضراء وفي ممرات المشاة.

AA-20230402-30748458-30748438-MHRJN_DT_LDWH_YZYN_LYLY_RMDN.jpg
AA-20230402-30748458-30748456-MHRJN_DT_LDWH_YZYN_LYLY_RMDN.jpg
AA-20230402-30748458-30748452-MHRJN_DT_LDWH_YZYN_LYLY_RMDN.jpg
AA-20230402-30748458-30748450-MHRJN_DT_LDWH_YZYN_LYLY_RMDN.jpg
AA-20230402-30748458-30748448-MHRJN_DT_LDWH_YZYN_LYLY_RMDN.jpg
 

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#رمضان #قطر #الدوحة #مهرجان #إضاءات الدوحة

متعلقات

الأكثر قراءة