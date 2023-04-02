7عمليات إطلاق نار و14 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

شهدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، استمراراً في حالة التصاعد والاستمرارية، وسجلت 21 عملاً مقاوماً بينها سبع عمليات إطلاق نار.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"وقوع ثلاث إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين، في عملية دهس بطولية، إلى جانب تنفيذ 7 عمليات إطلاق نار، وتفجير 4 عبوات ناسفة، وعملية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

وأشار "معطي" إلى أن الفلسطينيين تصدوا لاعتداءين اثنين من قبل المستوطنين، وقعا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، إضافة إلى اندلاع مواجهات في 6 نقاط، تخللها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات قرب حاجز شعفاط بمدينة القدس المحتلة، فيما جرى التصدي لاعتداء للمستوطنين في سلواد برام الله، وتم استهداف قوات الاحتلال بزجاجات حارقة.

وأطلق مقاومون في جنين النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، إلى جانب تفجير عبوات ناسفة قرب حاجز سالم العسكري.

كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال اقتحامها بلدة قباطية، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة تخللها إلقاء حجارة.

وجرى استهداف قوات الاحتلال في مناطق عدة بجنين بصليات كثيفة من الرصاص وعبوات ناسفة، منها مسيلة وحاجز الجلمة، تزامناً مع اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

وامتدت عمليات إطلاق النار إلى طولكرم، واستهدف مقاومون قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز نتساني عوز بصليات من الرصاص، وكذلك الجنود المتمركزين عند عدة حواجز عسكرية بنابلس، وهي حاجز بيت فوريك، وحاجز شافي شمرون.

وفيما يتعلق بعملية الدهس البطولية، وقعت في بيت أمر بالخليل، وأصيب خلالها ثلاثة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي أعقابها اندلعت مواجهات وعمليات إلقاء حجارة.

وتصدى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في المناطق الفلسطينية القريبة من مستوطنة "غوش عتصيون" بمحافظةا لخليل، ورشقوهم بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين