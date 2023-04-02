فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية يحذر من تداعيات انتهاكات الاحتلال في القدس والأقصى

7عمليات إطلاق نار و14 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح تستنكر اعتداءات الشبيبة على الطلبة وأهاليهم

إصابتان جراء اعتداء المستوطنين على أهالي صوريف

لم شمل أم تركية بطفلتها بعد 54 يوماً من الزلزال

أعضاء في "أوبك+" يخفضون إنتاجهم النفطي اعتبارا من مايو

حكومة نتنياهو تصادق على إنشاء "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير

ليستر سيتي يعلن رحيل مدربه رودجرز

وقفات منددة بجريمة إعدام الشهيد العصيبي في الداخل المحتل

هدف المغربي أكرد يمنح وست هام فوزاً مهماً على ساوثهامبتون

الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح تستنكر اعتداءات الشبيبة على الطلبة وأهاليهم

02 ابريل 2023 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
...

استنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية ما أقدم عليه عناصر من حركة الشبيبة الطلابية من اعتداء سافر فجّ على طلبة كلية الطب المعتصمين وأهاليهم، ومحاولتهم منع اعتصامهم والتنكر لحقوق الطلبة ومصالحهم.

وشددت الكتلة استنكارها ما حدث بعد ذلك من اعتداء عناصر الشبيبة بالضرب على الطلبة الذين تدخلوا لحماية الأهالي والدفاع عن حق الطلبة في الاعتصام السلمي للمطالبة بحقوقهم.

وأكدت أن محاولة البعض لافتعال مشكلة بين الأطر الطلابية لحرف الأنظار عن فشلهم وتنكرهم لحقوق الطلبة لن تنطلي على أحد.

وحذّرت من خطورة الاستجابة لدعوات وتصريحات التحريض الصادرة مؤخراً من جهات رسمية للأسف، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الجامعة وتجنيبها أي مشاكل.

وطالبت الكتلة الإسلامية إدارة الجامعة بتحمّل مسؤولياتها والاستجابة لمطالب الطلبة المشروعة، ووقف تصدير الأزمة لأوساط الطلبة والأطر الطلابية.

ويتعرض الطلبة في جامعات الضفة الغربية للملاحقة المستمرة من قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة التي تعتقل عدداً منهم وتهدد آخرين بالاعتقال والتعذيب.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#اعتداء #الكتلة الإسلامية #جامعة النجاح #الشبيبة الفتحاوية

متعلقات

الأكثر قراءة