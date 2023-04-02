الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح تستنكر اعتداءات الشبيبة على الطلبة وأهاليهم

استنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية ما أقدم عليه عناصر من حركة الشبيبة الطلابية من اعتداء سافر فجّ على طلبة كلية الطب المعتصمين وأهاليهم، ومحاولتهم منع اعتصامهم والتنكر لحقوق الطلبة ومصالحهم.

وشددت الكتلة استنكارها ما حدث بعد ذلك من اعتداء عناصر الشبيبة بالضرب على الطلبة الذين تدخلوا لحماية الأهالي والدفاع عن حق الطلبة في الاعتصام السلمي للمطالبة بحقوقهم.

وأكدت أن محاولة البعض لافتعال مشكلة بين الأطر الطلابية لحرف الأنظار عن فشلهم وتنكرهم لحقوق الطلبة لن تنطلي على أحد.

وحذّرت من خطورة الاستجابة لدعوات وتصريحات التحريض الصادرة مؤخراً من جهات رسمية للأسف، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الجامعة وتجنيبها أي مشاكل.

وطالبت الكتلة الإسلامية إدارة الجامعة بتحمّل مسؤولياتها والاستجابة لمطالب الطلبة المشروعة، ووقف تصدير الأزمة لأوساط الطلبة والأطر الطلابية.

ويتعرض الطلبة في جامعات الضفة الغربية للملاحقة المستمرة من قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة التي تعتقل عدداً منهم وتهدد آخرين بالاعتقال والتعذيب.

المصدر / فلسطين أون لاين