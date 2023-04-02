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إصابتان جراء اعتداء المستوطنين على أهالي صوريف

02 ابريل 2023 . الساعة 20:19 بتوقيت القدس
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أصيب مواطنان جراء اعتداء المستوطنين على أهالي بلدة صوريف غرب الخليل مساء اليوم الأحد.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت إصابتين إلى مستشفى الخليل الحكومي جراء اعتداء المستوطنين على الأهالي على أطراف بلدة صوريف.

وأضاف الهلال، أنّ "طواقمنا نقلت إصابة لشاب (18 عامًا) إلى المستشفى بعد دهسه من قبل جيب عسكري صهيوني في صوريف".

ونفذت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم، هجوماً على منازل المواطنين في منطقة شعب السير في بلدة صوريف غرب الخليل.

وذكرت مصادر في الخليل، أن مواجهات اندلعت بين أهالي صوريف من جهة والمستوطنين وقوات الاحتلال من الجهة الأخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #صوريف

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