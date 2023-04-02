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أعضاء في "أوبك+" يخفضون إنتاجهم النفطي اعتبارا من مايو

02 ابريل 2023 . الساعة 19:38 بتوقيت القدس
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أعلن أعضاء في تحالف "أوبك+"، اليوم الأحد، عن خفض طوعي في إنتاجهم من النفط الخام اعتبارا من مايو/أيار المقبل حتى نهاية 2023.

جاء ذلك، في بيانات رسمية منفصلة صادرة عن بلدان السعودية والجزائر والعراق وسلطنة عمان والإمارات والكويت وروسيا، قبل يوم من اجتماع لتحالف "أوبك+".

وصرح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستنفذ تخفيضا طوعيا، في إنتاجها من النفط الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميا، ابتداء من مايو/أيار وحتى نهاية عام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيانات لوزارة الطاقة عن المصدر قوله، إن القرار جاء بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.

وأوضح المصدر (لم يذكر البيان اسمه)، أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+)، الذي عُقد في 5 أكتوبر/تشرين أول 2022.

وأكّد أن هذه الخطوة، هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

بينما أعلنت الجزائر، اليوم، أنها ستخفض طوعا إنتاجها من النفط بواقع 48 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو/ أيار المقبل وحتى نهاية 2023.

وقالت وزارة الطاقة في سلطنة عُمان على تويتر، إن السلطنة ستخفض إنتاجها النفطي طواعية بواقع 40 ألف برميل يوميا بدءا من مايو وحتى نهاية عام 2023.

وذكرت وزارة النفط العراقية، أن العراق سيخفض إنتاجه النفطي طواعية بواقع 211 ألف برميل يوميا، فيما أعلنت الإمارات عن خفض بمقدار 144 ألف برميل يوميا.

وأعلنت الكويت عن خفض بمقدار 128 ألف برميل يوميا، بينما قالت روسيا اليوم إنها ستخفض إنتاجها كذلك، بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الكويت #أوبك #السعودية #روسيا #الجزائر

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