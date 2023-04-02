الكتلة الإسلامية بالنجاح تستنكر اعتداءات الشبيبة على الطلبة وذويهم

استنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية ما أقدم عليه عناصر من حركة الشبيبة الطلابية ظهر اليوم الأحد، من الاعتداء على طلبة كلية الطب المعتصمين وأهاليهم، ومحاولتهم منع اعتصامهم والتنكر لحقوق الطلبة ومصالحهم.

كما استنكرت الكتلة، ما حدث بعدها من اعتداء بالضرب على الطلبة الذين تدخّلوا لحماية الأهالي والدفاع عن حقّ الطلبة في الاعتصام السلمي للمطالبة بحقوقهم.

وأكدت الكتلة في بيان صحفي أنّ محاولة البعض لافتعال مشكلة بين الأطر الطلابية لحرف الأنظار عن فشلهم وتنكُّرهم لحقوق الطلبة لن تنطلي على أحد.

وحذّرت من خطورة الاستجابة لدعوات وتصريحات التحريض الصادرة مؤخرًا من جهات رسمية للأسف، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الجامعة وتجنيبها أيّ مشاكل.

وطالبت الكتلة، إدارة الجامعة بتحمُّل مسؤولياتها والاستجابة لمطالب الطلبة المشروعة، ووقف تصدير الأزمة لأوساط الطلبة والأطر الطلابية.

وذكر عدد من الطلبة، أنّ عددًا من عناصر الأمن انهالوا بالضرب رفقة عناصر الشبيبة على الطلبة خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الإدارة في الجامعة.

المصدر / فلسطين أون لاين