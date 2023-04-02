تشلسي يخطط لإقالة بوتر وناغلسمان بديله المحتمل

قال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو إن الضغط اشتد من جديد على المدرب الإنجليزي غراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أصبح لا يتمتع بنفس الثقة التي منحته إياها إدارة النادي منذ وصوله.



وكتب رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "الخسارة التي تلقاها أمام ضيفه أستون فيلا، 0-2 مساء السبت، ضمن الجولة 29 من البريميرليغ، وضعت غراهام أمام مقصلة الإقالة مجددًا وستدرس إدارة النادي مستقبله خلال اجتماع عاجل ستجريه لاحقًا".



وتعد هذه المباراة الثانية على التوالي التي لا يتذوق فيها "البلوز" طعم الفوز، بعد التعادل بهدفين أمام إيفرتون في (ستامفورد بريدج) أيضًا، وهي الخسارة الثانية في آخر 5 مباريات لفريق المدرب غراهام بوتر، والعاشرة هذا الموسم.



وأضاف رومانو أن إدارة النادي حائرة بين خيارين هما إقالة غراهام بشكل فوري أو الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم، خصوصًا أنه أصبح لا يتمتع بنفس الثقة التي كان يحصل عليها من الإدارة خلال الأشهر الأخيرة.



واستطرد رومانو أن مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ستكون حاسمة في مستقبل بوتر مع الفريق اللندني؛ حيث وضعت إدارة النادي المدرب الألماني جوليان ناغلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ المنافس في الدوري الألماني على رأس المرشحين لقيادة البلوز في حال رحيل بوتر.



ويعاني تشيلسي من سوء النتائج في الدوري الإنجليزي جعلته يتراجع إلى المركز 11 على سلم الترتيب بعيدًا عن مراكز التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم القادم برصيد 38 نقطة.