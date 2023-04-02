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النقب: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد العصيبي

02 ابريل 2023 . الساعة 18:17 بتوقيت القدس
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شيّعت جماهير حاشدة جثمان الشهيد الطبيب محمد العصيبي (26 عامًا) في قرية حورة بالنقب بالداخل المحتل مساء اليوم الأحد.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد في قرية حورة وصولا إلى مقبرة "السقاطي" في النقب، وفور وصول جثمان الشهيد للمقبرة، أدّى الآلاف صلاة الجنازة عليه، قبل مواراته الثرى.

وتقدم آلاف المشيعين عدد من قادة المجتمع العربي في الداخل المحتل، فيما رفع المشيعون صور الشهيد ولافتات تندد بجريمة قتله، وأخرى تدعو لملاحقة قتلته.

واستشهد العصيبي مساء أمس الأول برصاص قوات الاحتلال، قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #النقب #الشهيد محمد العصيبي

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