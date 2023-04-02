باحث فلسطيني يسجل سلسلة براءات اختراع في تايوان.. وهذا ما حصل له

حصل الباحث الفلسطيني الشاب محمد عبد الكريم عامر، من محافظة طوباس على الإقامة الدائمة في تايوان بعد تسجيله 7 براءات اختراع في مجال تبريد الالكترونيات، وبراءتي اختراع لنوع جديد من شفرات وإطارات المراوح لتحسين معدل التدفق وتقليل الضوضاء، في تايوان.

والدكتور المهندس محمد عبد الكريم عامر (32 عاما) حصل على درجة البكالوريوس من جامعة النجاح في نابلس بمجال هندسة الميكاترونيكس والروبوتات والأتمتة. وفي عام 2015 صل إلى تايوان ليكمل دراساته العليا، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة تشياو تونغ في مجال الهندسة الميكانيكية.

كرس نفسه لبحوثه التي تجاوزت 30 بحثاً في مجالات مختلفة، منها التبريد والتكييف، الخلايا الشمسية، إزالة الجليد، سوائل النانو وتطبيقاتها، الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة والميكاترونكس وغيرها. وحصل على 7 براءات اختراع في مجال تبريد الالكترونيات.

في نهاية العام الماضي لقي عامر اهتمامًا واسعًا من قبل العديد من وسائل الإعلام في تايوان، ذلك بعد أن حصل على براءتي اختراع لنوع جديد من شفرات وإطارات المراوح لتحسين معدل التدفق وتقليل الضوضاء.

وُصف بالموهبة المحترفة الرفيعة، وحصل على "بطاقة أزهار البرقوق" وهي تصريح إقامة دائمة في تايوان تُعطى للأجانب الذين قاموا بتقديم مساهمات خاصة للبلاد، كما يتم منحها لكبار المهنيين والمستثمرين في البلاد.

المصدر / وكالات