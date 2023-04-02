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رئاسة الحرمين: 9 ملايين مصلٍ ومعتمر منذ بدء شهر رمضان المبارك

02 ابريل 2023 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
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قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إن عدد قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن بلغ منذ بدء شهر رمضان المبارك وحتى أمس السبت 9 ملايين و357 ألفا و853 مصليا ومعتمرا.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، فقد تنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين وشملت توزيع 508 آلاف و560 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ62 ألفا و500 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ719 ألفا و500 مستفيد، إلى جانب مليون و992 ألفا و50 مستفيدا من التوعية الميدانية.

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ45 ألفا و560 مستفيدا.

المصدر / وكالات
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#مكة المكرمة #المسجد الحرام #المسجد النبوي

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