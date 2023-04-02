حماس تدين اعتداء الاحتلال على المصلين بالأقصى وتدعو للاستنفار

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اعتداء الاحتلال السّافر على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه منتصف ليل السبت الأحد، ومحاولة إجبارهم على مغادرة المصلّى القبلي بالقوّة وقطع الكهرباء عنهم.

وفي بيان صحفي عدت حماس ذلك "استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً فاضحاً لحرمة المقدسات وحرية العبادة المكفولة في كل الشرائع والقوانين الدولية".

ودعت الحركة أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل، إلى الاستنفار وتكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط والاعتكاف فيه، والدفاع عنه في مواجهة مخططات الاحتلال والجماعات الصهيونية المتطرفة التي تسعى لذبح القرابين ولإحياء طقوسها في باحات المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، خلال الأيام القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين