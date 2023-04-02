"الجهاد" تستنكر استضافة ضباط إسرائيليين في إفطار بالخليل

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استقبال بعض رجال الأعمال والشخصيات العشائرية في محافظة الخليل، شخصيات إسرائيلية وضباط احتلال مما تسمى الإدارة المدنية للاحتلال، خلال إفطار جماعي أمس السبت.

وقالت الحركة في بيان اليوم الأحد:" إن هذه التصرفات المرفوضة والتي تأتي في ظل جرائم الاحتلال وإرهابه المتواصل بحق أبناء شعبنا واستهدافه للمقدسات، واستباحة الدم الفلسطيني، هي طعنة في خاصرة المقاومة الباسلة التي تتصدى لقوات الاحتلال وترد العدوان".

وأضافت:" إننا أمام مشهد خارج عن أعراف وأخلاق ومبادئ شعبنا الفلسطيني، ويعتبر خيانة لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى، ولا يقوم به إلا أصحاب المصالح الذاتية الرخيصة التي تبيع دماء شهدائنا الأبرار من أجل مكتسباتهم على حساب الدم الفلسطيني".

وتابعت:" إن خليل الرحمن ذات الباع الطويل في رفض الاحتلال ومقاومته، والتي قدمت خيرة أبنائها شهداء وأسرى على مدى سنوات طويلة من الصراع بريئة من هذا السلوك".

وطالبت "الجهاد" أهالي خليل الرحمن بنبذ هذه الشخصيات على هذا الفعل المرفوض.

المصدر / فلسطين أون لاين