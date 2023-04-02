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"لجنة المتابعة" تدعو للاستنفار والتصدي للعدوان على "الأقصى"

02 ابريل 2023 . الساعة 15:05 بتوقيت القدس
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حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من تداعيات قيام المستوطنين بتنفيذ ما يخططون له باقتحام المسجد الأقصى يوم الأربعاء المقبل بالتزامن مع الأعياد اليهودية والاعتداء على حرمته بإقامة الشعائر التلمودية داخله في خطوة استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وإمعانًا في إجراءات فرض الهوية الصهيونية على القدس وتهويد مقدساتها.

ودعت لجنة المتابعة للقوى، أبناء شعبنا في كل مكان للاستنفار الكامل والتعبئة العامة، والجهوزية الكاملة لصدّ ومواجهة اعتداءات المتطرفين الفاشيين على مقدساتنا.

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كما دعت اللجنة جماهير شعبنا لأوسع مشاركة في فعالية إسناد المسجد الأقصى التي ستقام يوم الأربعاء القادم بالقرب من معبر بيت حانون الساعة الرابعة بعد صلاة عصر الأربعاء مباشرة، فيما باركت عملية الدهس التي نفذها الشهيد الثائر الملازم في جهاز الأمن الوطني/ محمد رائد برادعية.

وتوجهت لجنة المتابعة للقوى بالتحية للإخوة الأبطال الأسير القائد وليد دقة والشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم57، داعين أبناء شعبنا لمساندتهم، كما طالبت أحرار العالم ومنظماته الإنسانية بالتحرك الفوري للإفراج عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القوى الوطنية والإسلامية #لجنة المتابعة #العدوان على الأقصى

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