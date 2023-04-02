"أليماني" و"رومانو" خبير انتقالات اللاعبين يصرحان حول عودة ميسي

محمد زقوت

في تطور جديد، اليوم ظهراً، نشر خبير انتقالات اللاعبين في القارة الأوروبية، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، على صفحته على الفيس بوك منشوراً حول عودة ليونيل ميسي لبرشلونة.

وقد صرح المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني ماتيو أليماني، اليوم، حول تقارير صحفية تفيد بمحاولة تعاقد برشلونة مع ليونيل ميسي نجم البارسا سابقاً، ونجم باريس سان جيرمان حالياً.

اقرأ المزيد: ميسي يعلن عن أول قراراته بعد الظفر بكأس العالم

اقرأ المزيد: حقيقة عرض الهلال السعودي لضم ميسي

وخرج ميسي من نادي برشلونة بسبب أزمة النادي المالية، ويحاول النادي عودة ميسي من جديد إلى النادي بشكل مجاني وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي سان جيرمان الفرنسي نهاية الموسم الحالي.

وقال أليماني عن صفقة عودة ميسي إلى النادي، في تصريحات صحفية، نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية القريبة من برشلونة: "ليو لاعب يمثل الكثير للنادي ولتاريخ كرة القدم".

وأضاف: "نحن نركز على الفريق الذي لدينا، لأن ميسي الآن في ناد آخر.. المستقبل سيخبرنا ماذا سيحدث".

وقال خبير انتقالات اللاعبين "رومانو" حول عودة ليونيل ميسي لنادي برشلونة: "أن ميسي أقرب إلى العودة إلى البارسا الآن أكثر من ذي قبل".



ويعد "رومانو" والمشهور بـ خبير الانتقالات أحد أكثر المتخصصين الموثوقين في هذ المجال ويتابع صفحته على الفيس قرابة 10 مليون متابع، وعلى حسابه على تويتر أكثر من 14 مليون متابع.