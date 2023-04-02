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"الشاباك" يزعم احباط عملية إطلاق نار بالقدس واعتقال المخطط لها

02 ابريل 2023 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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الشاب المعتقل عمر عابدين

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأحد، أنه أحبط عملية إطلاق نار تجاه قوات شرطة الاحتلال في مدينة القدس.

ووفق بيان مشترك للشاباك وشرطة الاعتقال، فقد تم اعتقال عمر عابدين (21 عامًا)، من سكان القدس المحتلة، المشتبه به بالتخطيط للهجوم، مشيرة إلى أنه أحد نشطاء حركة "حماس".

وزعم البيان أن الشاب عابدين كان يتواصل عبر فيسبوك مع ناشط من "حماس" في لبنان، قبل أن يتحدثا لاحقًا عبر تلغرام، وطلب منه أن ينفذ عملية إطلاق نار أو هجوم بالقنابل.

كما وزعم أن الشاب عابدين كان سيحصل على أموال من أجل هذا الغرض، ووافق على الطلب وخطط لهجوم ضد حافلة تقل عناصر شرطة الاحتلال في منطقة المسجد الأقصى.

ونوه البيان إلى أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد الشاب المعتقل من قبل ما يسمى الادعاء العام الإسرائيلي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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