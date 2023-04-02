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كرات الباف باستري باللحمة

02 ابريل 2023 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
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كرات الباف

المكونات:

باكيت عجينة باف باستري.

250 جرام لحم مفروم.

بصلة مقطعة ناعمًا.

جزرتان مبشورتان حجم صغير.

نصف كوب ذرة.

رشة بقدونس.

ملعقة صغيرة بهار لحم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة قرفة.

ملعقة كبيرة صوص الصويا.

رشة ملح.

بقدونس مفروم.

طريقة التحضير:

قلبي اللحم المفروم مع البصل.

أضيفي الذرة والجزر المبشور وصوص الصويا.

أضيفي بهار اللحم والملح والقرفة، وبعد إطفاء النار أضيفي البقدونس.

قطّعي كل مربع من مربعات الباف باستري إلى أربعة أجزاء.

ضعي قليلاً من الحشوة في كل قطعة وأقفليه على شكل كرة.

اخبزي الكرات في الفرن، ثم قدميها.

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#شهر رمضان #مقبلات #سفرة #الباف باستري

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