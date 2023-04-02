الفطيرة الذهبية

المكونات:

كيلو صدر دجاج.

علبة مشروم.

بصلة مفرومة ناعمًا.

حبتا فلفل رومي ملونتان ومقطعتان مكعبات صغيرة.

كوب زيتون معلب أخضر مخلى من النوى.

ملعقتا قشطة.

بهار دجاج.

فلفل أسود.

بابريكا.

أوريجانو.

زبدة.

700 جرام جبنة موزاريلا.

8 أرغفة صاج كبيرة.

كوبا دقيق.

ملعقتان نشا.

رشة ملح صغيرة.

القليل من الماء.

بقسماط بالسمسم.

طريقة التحضير:

لتحضير الحشوة: قلّبي الخضار مع الزبدة في وعاء، ثم قلّبي الدجاج مع الزبدة في وعاء آخر.

ضعي الخضار والدجاج فوق بعضهما بعد القلي.

أضيفي القشطة ثم الزيتون، وبهار الدجاج والفلفل الأسود والبابريكا والأوريجانو.

اتركي الحشوة تبرد.

ضعي جزءًا من الحشوة في كل رغيف صاج مع جزء من الجبنة، ثم لفيها على شكل مربع.

حضّري خليط التغليف السائل بخلط الدقيق والنشا والملح والقليل من الماء.

اجعلي الخليط متوسط القوام بحيث لا يكون رخوًا أو جامدًا.

اغمسي الفطيرة في خليط التغليف ثم في البقسماط واضغطي عليه بيدك جيدًا حتى يلتصق به.

اقليها في زيت على نار مرتفعة حتى تحصلي على لون ذهبي، ثم قدميها.