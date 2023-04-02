فوائد كثيرة لماء الورد قد لا تعرفونها

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

استُخدم ماء الورد منذ آلاف السنين، ويُستَخدم اليوم في كل من منتجات التجميل ومنتجات الأطعمة والمشروبات، كما أنه يحمل العديد من الفوائد الصحية.

تهدئة مشاكل الهضم

استخدم ماء الورد في الطب الشعبي للمساعدة في الهضم وتقليل اضطراب الجهاز الهضمي، ووجدت دراسة أن صنع شاي ماء الورد أو شاي بتلات الورد يمكن أن يؤثر إيجابيًّا على الهضم، ويخفف من اضطراب الجهاز الهضمي، وقد يحسن أيضاً إفراز الصفراء، ويساهم في محاربة الإمساك المزمن، ويعمل على طرد الغازات من الأمعاء.

تخفيف الصداع

يشيع استخدام ماء الورد وزيت الورد في تخفيف الصداع ضمن العلاج بالروائح، وهذا بسبب قدرته على إزالة التوتر.

وجدت إحدى الدراسات أن بخار ماء الورد يمكن أن يهدئ الصداع، ويمكن تطبيق ذلك عبر وضع منشفة صغيرة مبلولة بمنقوع ماء الورد على الجبين مدة 45 دقيقة.

تهدئة تهيج الجلد

من أعظم فوائد ماء الورد خصائصه القوية المضادة للالتهابات، إذ تساعد في تقليل احمرار طفح الجلد، والتخلص من حب الشباب والتهاب الجلد والأكزيما، وبسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، يساعد ماء الورد أيضاً في التئام الندبات والجروح، وتقوية خلايا الجلد وتجديد أنسجة الجلد.

تحسين المزاج

يمكن أن تكون لماء الورد خصائص قوية مضادة للاكتئاب والقلق، فقد وجدت دراسة أن شرب مستخلص بتلات الورد يريح الجهاز العصبي المركزي، ويعمل على تحسين المزاج والتخفيف من التوتر والضيق وتحسين الحالة النفسية والتخلص من الاكتئاب. ويمكن صنع رذاذ من ماء الورد عن طريق إضافته إلى زجاجة ورش ماء الورد على المعصمين أو الوجه أو الوسادة.

علاج بعض أمراض العين

تساعد خصائص ماء الورد المطهرة والمسكنة في علاج أمراض العين، فمن الممكن استخدام ماء الورد في قطرات العين لعلاج حالات التهاب الملتحمة، وتنظيف داخل العين لإزالة الأوساخ منها، كما أنه يساعد في علاج جفاف العين والتهابات الغدد الدمعية والتهاب الملتحمة.

تطهير وتنظيف البشرة

يُستَخدم ماء الورد كتونر (toner) لتنظيف البشرة، فهو يساعد في الحفاظ على توازن درجة حموضة البشرة وإزالة الزيوت والأوساخ المتراكمة على المسام المسدودة، وللتخلص من بقايا آثار المكياج والأوساخ الراسبة، ونظراً لما يمتلكه من خصائص قابضة، فهو يساعد على توحيد لون البشرة.

خصائص مضادة للشيخوخة

غالباً ما يوجد ماء الورد في منتجات التجميل التي تهدف إلى تقليل التجاعيد والهالات السوداء وانتفاخ العين، بفعل تأثيراته المضادة للشيخوخة بالإضافة إلى تلطيف البشرة المتهيجة والتي تقلل من ظهور التجاعيد عند استخدامه موضعيًّا.

معطر للجسم

يمكن رش ماء الورد على الجسم بعد الاستحمام مباشرة متبوعاً بمرطب للجسم للشعور بالانتعاش والتهدئة والحصول على رائحة الأزهار والتجدد طوال اليوم، ويمكن رشه أيضاً على الطفح الجلدي وحروق الشمس لتبريد الجلد وشفائه.