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رفض التطبيع.. احتفاء كبير بانسحاب عدّاء لبناني من بطولة العالم

02 ابريل 2023 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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العدّاء اللبناني مازن شريم

نال انسحاب العدّاء اللبناني مازن شريم من سباق 200 متر في بطولة العالم للأساتذة «الماسترز» بألعاب القوى والمقامة في بولندا، بعدما جمعته القرعة بلاعب "صهيوني"، احتفاء كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر العدّاء مازن شريم عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: «الموقف سلاح والمصافحة اعتراف، وُضعتُ أمام خيار في النصف النهائي، وبعد التواصل مع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى أعلن انسحابي».

وقال العدّاء شريم، «تأهلتُ إلى نصف النهائي وأوقعتني القرعة مع لاعب صهيوني، وأنا من بيئة مقاومة في لبنان، وأتعاطف مع القضية الفلسطينية، واتخذت قراري سريعاً بالمقاطعة وانسحبت من سباق 200 متر».

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وأضاف «هذا ما يمليه عليّ ضميري، وعلى اللاعبين العرب أن يتخذوا مثل هذه الخطوة رفضاً للتطبيع مع الصهيوني المحتل لفلسطين ولأجزاء من دولتي لبنان».

وتفاعل مغردون مع منشور العدّاء شريم وموقفه من الانسحاب، وسط ثناء واسع بما قام به، واعتبروه موقفاً مشرفاً لرفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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