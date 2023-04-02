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وظيفة شاغرة في مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد - غزة

02 ابريل 2023 . الساعة 13:19 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

حول مؤسسة  النداء الفلسطيني الموحد - UPA

تمكّن UPA الفلسطينيين من تحسين حياتهم ومجتمعاتهم من خلال برامج مسؤولة اجتماعيًا ومستدامة في الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية والاقتصادية.

وصل إعلان توظيف صادر عن مؤسسة  النداء الفلسطيني الموحد - UPA تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة وذلك وفقاً للبيانات التالية:

- المسمى الوظيفي : موظف تقييم ومتابعة Monitoring and Evaluation Associate

- دوام كامل.

- الراتب :  بما يتناسب مع الخبرة

- الموقع: قطاع غزة

- يقدم تقاريره إلى: مدير الرصد والتقييم الإقليمي

المؤهلات المطلوبة :

- يفضل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإحصاء أو التنمية الدولية.

- خبرة لا تقل عن سنتين في المراقبة والتقييم في منظمة غير حكومية (وطنية أو دولية)

- خبرة في تحليل البيانات وإدارتها لرصد وتقييم المشروع

- خبرة في التعامل مع أنواع مختلفة من أصحاب المصلحة (المستفيدون ، المنظمات المجتمعية ، المنظمات غير الحكومية المحلية)

- إجادة اللغة العربية والإنجليزية كتابةً ولفظيًا

- القدرة على استخدام Microsoft Excel و Word و PowerPoint و Outlook بشكل فعال

- القدرة على إجراء التحليل الإحصائي بشكل مستقل ، بالتعاون مع موظفي البرامج حسب الاقتضاء.

- القدرة على المساهمة في التحليل الكتابي لرصد البرنامج وإعداد التقارير.

- خبرة في إدارة أدوات جمع البيانات الإلكترونية مثل kobo و ODK.

- التدريب الفني على أدوات الرصد والتقييم أمر مرغوب فيه.

المهارات الشخصية المطلوبة:

- الالتزام بسياسات ومعايير العمل UPA وكذلك القيم الإنسانية.

- مهارات تنظيمية قوية والاهتمام بالتفاصيل مع القدرة على إدارة الأولويات وأخذ المبادرة والوفاء بالمواعيد النهائية المتنافسة المتعددة والعمل دون إشراف مستمر.

- القدرة على إظهار التفكير التحليلي الواضح وحل المشكلات.

- الموقف المهني والقدرة على بناء علاقات عمل ناجحة مع الزملاء.

-  إظهار التزام حقيقي للعمل الإنساني وفهم القضايا المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط.

- مهارات الاتصال والعرض الجيد مع القدرة على التعبير عن فكرة وهيكل الاتصالات بوضوح ودقة على حد سواء شفهيا وخطيا.

- إحساس كبير بالتمسك والنزاهة عند التعامل مع معلومات الحماية والبيانات الشخصية الحساسة.

- لديهم دوافع ذاتية ومرنة وقابلة للتكيف مع احتياجات الفريق والمنظمة

- مريح في طلب التوجيه والإيضاح في الوقت المناسب حسب الحاجة للنجاح في الدور.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال إرسال خطاب تغطية من صفحة واحدة وسيرة ذاتية من صفحتين إلى البريد الالكتروني التالي:

 [email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 21 أبريل 2023.

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