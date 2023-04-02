وظيفة شاغرة في مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد - غزة

حول مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد - UPA
تمكّن UPA الفلسطينيين من تحسين حياتهم ومجتمعاتهم من خلال برامج مسؤولة اجتماعيًا ومستدامة في الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية والاقتصادية.
وصل إعلان توظيف صادر عن مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد - UPA تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة وذلك وفقاً للبيانات التالية:
- المسمى الوظيفي : موظف تقييم ومتابعة Monitoring and Evaluation Associate
- دوام كامل.
- الراتب : بما يتناسب مع الخبرة
- الموقع: قطاع غزة
- يقدم تقاريره إلى: مدير الرصد والتقييم الإقليمي
المؤهلات المطلوبة :
- يفضل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإحصاء أو التنمية الدولية.
- خبرة لا تقل عن سنتين في المراقبة والتقييم في منظمة غير حكومية (وطنية أو دولية)
- خبرة في تحليل البيانات وإدارتها لرصد وتقييم المشروع
- خبرة في التعامل مع أنواع مختلفة من أصحاب المصلحة (المستفيدون ، المنظمات المجتمعية ، المنظمات غير الحكومية المحلية)
- إجادة اللغة العربية والإنجليزية كتابةً ولفظيًا
- القدرة على استخدام Microsoft Excel و Word و PowerPoint و Outlook بشكل فعال
- القدرة على إجراء التحليل الإحصائي بشكل مستقل ، بالتعاون مع موظفي البرامج حسب الاقتضاء.
- القدرة على المساهمة في التحليل الكتابي لرصد البرنامج وإعداد التقارير.
- خبرة في إدارة أدوات جمع البيانات الإلكترونية مثل kobo و ODK.
- التدريب الفني على أدوات الرصد والتقييم أمر مرغوب فيه.
المهارات الشخصية المطلوبة:
- الالتزام بسياسات ومعايير العمل UPA وكذلك القيم الإنسانية.
- مهارات تنظيمية قوية والاهتمام بالتفاصيل مع القدرة على إدارة الأولويات وأخذ المبادرة والوفاء بالمواعيد النهائية المتنافسة المتعددة والعمل دون إشراف مستمر.
- القدرة على إظهار التفكير التحليلي الواضح وحل المشكلات.
- الموقف المهني والقدرة على بناء علاقات عمل ناجحة مع الزملاء.
- إظهار التزام حقيقي للعمل الإنساني وفهم القضايا المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط.
- مهارات الاتصال والعرض الجيد مع القدرة على التعبير عن فكرة وهيكل الاتصالات بوضوح ودقة على حد سواء شفهيا وخطيا.
- إحساس كبير بالتمسك والنزاهة عند التعامل مع معلومات الحماية والبيانات الشخصية الحساسة.
- لديهم دوافع ذاتية ومرنة وقابلة للتكيف مع احتياجات الفريق والمنظمة
- مريح في طلب التوجيه والإيضاح في الوقت المناسب حسب الحاجة للنجاح في الدور.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال إرسال خطاب تغطية من صفحة واحدة وسيرة ذاتية من صفحتين إلى البريد الالكتروني التالي:
- ينتهى التسجيل بتاريخ 21 أبريل 2023.