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مطلوب مندوبي مبيعات للعمل ضمن شركة للمواد الغذائية بمدينة غزة

02 ابريل 2023 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة صابحة للمواد الغذائية بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتنا لتوظيف مندوبين مبيعات للعمل ضمن فريق الشركة .

شروط التسجيل:

1- خبرة لاتقل عن سنتين في مجال التسويق والتعامل مع العملاء

ويفضل أن تكون في المواد الغذائية .

2- العمر لا يتعدى 35 سنة .

3- محصل علمي لايقل عن دبلوم .

4- رخصة قيادة سارية المفعول .

5 حسن المظهر ولبق ويتحمل ضغط العمل .

6- من سكان مدينة غزة .

طريقة التسجيل :

- ملاحظة/ يتم قبول الطلبات فقط عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهي قبول الطلبات بتاريخ 4/4/2023 صباحاً .

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