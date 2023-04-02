مطلوب مندوبي مبيعات للعمل ضمن شركة للمواد الغذائية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة صابحة للمواد الغذائية بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتنا لتوظيف مندوبين مبيعات للعمل ضمن فريق الشركة .

شروط التسجيل:

1- خبرة لاتقل عن سنتين في مجال التسويق والتعامل مع العملاء

ويفضل أن تكون في المواد الغذائية .

2- العمر لا يتعدى 35 سنة .

3- محصل علمي لايقل عن دبلوم .

4- رخصة قيادة سارية المفعول .

5 حسن المظهر ولبق ويتحمل ضغط العمل .

6- من سكان مدينة غزة .

طريقة التسجيل :

- ملاحظة/ يتم قبول الطلبات فقط عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهي قبول الطلبات بتاريخ 4/4/2023 صباحاً .