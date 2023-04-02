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لماذا تزيد الشهية بعد تناول الوجبات السريعة؟

02 ابريل 2023 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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الوجبات السريعة

أكدت الدكتورة يلينا تيخوميروفا خبيرة التغذية الروسية، أن جميع المأكولات التي تنسب إلى الوجبات السريعة هي مالحة جدا ودهنية وتحتوي كمية كبيرة من الكربوهيدرات ومحسنات النكهة.

وأضافت: "عندما يتناول الشخص الوجبات السريعة بانتظام يزعج مستقبلات التذوق بمجموعة من النكهات المختلفة الموجودة بكمية كبيرة في هذه المأكولات، ما يجعله لا يشعر بطعم الأطعمة الاعتيادية، أي تصبح بالنسبة له بلا طعم".

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وتابعت: "تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الملح، ما يسبب تورم حليمات اللسان والجسم بصورة عامة، ما يجعل الشخص يتناول كل شيء لأنه لم يعد يفرق بين مذاق الأطعمة التي يتناولها.

واسترسلت: "كما تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تسبب ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم، ما يؤدي إلى تحفيز الشهية. لذلك بعد ارتفاع مستوى الأنسولين يشعر الشخص برغبة في تناول المزيد".

المصدر / وكالات
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