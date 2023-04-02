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ارتفاع حصيلة ضحايا الأعاصير في الولايات المتحدة إلى 18 قتيلا

02 ابريل 2023 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
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ارتفاع حصيلة ضحايا الأعاصير في الولايات المتحدة إلى 18 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى الأعاصير التي اجتاحت ولايات أمريكية، السبت إلى 18 شخصًا، بحسب إعلام محلي.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن حصيلة قتلى الأعاصير التي اجتاحت ولايات وسط وجنوبي البلاد ارتفعت من 11 إلى 18، وذلك بعد مصرع 7 أشخاص في ولاية تينيسي الواقعة بالمنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة.

وأضافت:" إن الأعاصير تسببت أيضا بانهيار سقف صالة مسرح مزدحمة خلال حفلة موسيقية في ولاية إلينوي، كما ألحقت أضرارا كبيرة في البلدات الصغيرة والمدن الكبيرة بالمنطقة".

وأوضحت الوكالة أن عشرات الأعاصير اجتاحت ليلًا 7 ولايات على الأقل، وتسببت بتدمير عدد من المنازل والشركات واقتلعت الأشجار، كما هبت عواصف أدت إلى اندلاع حرائق في الغابات.

وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف بسبب العواصف التي اجتاحت مساحات شاسعة يقطنها نحو 85 مليون نسمة.

وكان من بين القتلى أربعة في بلدة وين في أركنساس وثلاثة في سوليفان بولاية إنديانا.

كما تم الإبلاغ عن وفيات أخرى في ألاباما وإلينوي وميسيسيبي ومنطقة ليتل روك.

ونقلت أسوشييتد برس عن عمدة ليتل روك أن 2100 منزل أو شركة كانت في طريق الأعاصير؛ مبينا أنه من غير الواضح بعد عدد المنازل المتضررة أو المدمرة.

المصدر / الأناضول
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#الولايات المتحدة #قتلى #أعصاير

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