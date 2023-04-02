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اعتقالات متفرقة في الضفة والقدس والمقاومة تتصدى لاقتحام جنين

اعتقالات متفرقة في الضفة والقدس والمقاومة تتصدى لاقتحام جنين

02 ابريل 2023 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
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اعتقالات متفرقة في الضفة والقدس والمقاومة تتصدى لاقتحام جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر الأحد، عددًا من الشبان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما واصل المقاومون استهداف قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة، والاشتباك معها خلال اقتحاماتها لجنين.

وعرف من بين المعتقلين الشاب محمد أبو عادي، حيث داهمت قوات الاحتلال منزله وفتشته في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، المواطن نواف السلايمة عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

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ومددت سلطات الاحتلال اعتقال الشبان محمد بكري، ومحمود شاويش، وأحمد أبو غزالة، وعلاء معطان، وعبد العزيز معطان، حتى غدا الإثنين، فيما مددت اعتقال الشاب علاء البكري حتى اليوم الأحد.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب غرب جنين، وداهمت عدة منازل، وسط تصدي المقاومين للاقتحام.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لقباطية، ورشقوها بوابل كثيف من الرصاص.

كما واستهدفوا قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة ببلدة مسيلة جنوب جنين.

وأطلقت مجموعات أخرى من المقاومة النار صوب حاجز "تسنعوز" قرب طولكرم، وصوب مستوطنة بيت عين بصوريف شمال الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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