مستوطنون يقتحمون "الأقصى" صبيحة اليوم الـ(11) من رمضان

اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الأسرائيلي، صبيحة اليوم الأحد الموافق الـ(11) من شهر رمضان.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأنّ "أعدادًا كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا طقوسًا (تلمودية) متجهين نحو باب السلسلة.

ولاحقا قالت المصادر إن 80 مستوطناً يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم بحماية شرطة الاحتلال.

وتنتشر قوات الاحتلال على أبواب الأقصى وتنغص على المصلّين والمعتكفين عبادتهم داخل الحرم، عبر التدقيق في بطاقات الهوية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وتتم الاقتحامات للمسجد الأقصى بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا. وتتواصل الدعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى والحيلولة دون إفراغه من أهله، وتركه لقمة سائغة لاستباحة المستوطنين له.

وبالفعل حاولت قوات الاحتلال أكثر من مرّة منذ بداية شهر رمضان الفضيل، إفراغ بعض المصلّيات التابعة للمسجد الأقصى من روّادها المعتكفين ما يسفر عن إصابات واعتقالات في صفوفهم.













المصدر / فلسطين أون لاين