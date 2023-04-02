هلّ شهر رمضان، شهر الله العظيم المبارك، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه العطيات، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام.

" " يناقش اليوم مسألة، إفطار الصائم على ثلاث تمرات فهل هي من السنة النبوية؟

هل من السنة الإفطار على ثلاث تمرات؟

ج: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب أو تمر، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقصد عددا معينا، أو كونهن وترا.

قال صاحب كتاب مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر) أي: على تمرة اكتفاء بأصل السنة.

وهذا يعني أن المهم وأن السنة هو الإفطار على التمر بغير تقصد لعدد معيّن.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليس من السنة أن يفطر الإنسان على وتر، إلا يوم العيد، وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وتراً.

وأما ما ورد عن أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ".

فهذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده رقم (3305). ولكنه حديث ضعيف لا يثبت، ينظر: "سلسلة الأحاديث الضعيفة" للشيخ الألباني- رحمه الله- (966).

ومن أهل العلم من توسع في ذلك، واستحب الإيتار، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ) رواه البخاري (6410)، ومسلم (2677) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن الصحيح أن هذا ليس على إطلاقه.

وعلى هذا نقول: لا تتكلفوا في هذه المسألة، فمن أفطر على تمرة، أو تمرتين، أو ثلاث، أو غير ذلك، فقد أصاب السنة إن شاء الله تعالى.

أخذت المسألة من جدار الشيخ صلاح بن نور الدين نور

المصدر / فلسطين أون لاين