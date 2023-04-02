2 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 2 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1947 بريطانيا تحيل قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة.

بريطانيا تحيل قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة. 1950 البرلمان الأردني يصدر قراراً بضم الضفة الغربية إلى منطقة نهر الأردن.

البرلمان الأردني يصدر قراراً بضم الضفة الغربية إلى منطقة نهر الأردن. 1962 الولايات المتحدة تنسحب من قاعدة الظهران في المملكة العربية السعودية.

الولايات المتحدة تنسحب من قاعدة الظهران في المملكة العربية السعودية. 1986 فلسطينيون يزرعون قنبلة في طائرة "خطوط طيران ترانس وارلد" بوينج 727 التي كانت تقوم برحلة من روما إلى أثينا، وأدى ذلك إلى مقتل 3 ركاب وإصابة 9 آخرون، بينما هبطت الطائرة بسلام.

فلسطينيون يزرعون قنبلة في طائرة "خطوط طيران ترانس وارلد" بوينج 727 التي كانت تقوم برحلة من روما إلى أثينا، وأدى ذلك إلى مقتل 3 ركاب وإصابة 9 آخرون، بينما هبطت الطائرة بسلام. 1995 استشهاد القائد في كتائب القسام كمال كحيل ومساعديه حاتم حسان وسعيد الدعس ونضال دبابش في تفجير قوات الاحتلال للمنزل الذي كانوا فيه بمدينة غزة.

استشهاد القائد في كتائب القسام كمال كحيل ومساعديه حاتم حسان وسعيد الدعس ونضال دبابش في تفجير قوات الاحتلال للمنزل الذي كانوا فيه بمدينة غزة. 2001 العدو الإسرائيلي يغتال محمد عبد العال أحد قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي.

العدو الإسرائيلي يغتال محمد عبد العال أحد قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي. 2002 بدء حصار كنيسة المهد في بيت لحم، عقب اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي نابلس وبيت لحم بالضفة الغربية.

بدء حصار كنيسة المهد في بيت لحم، عقب اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي نابلس وبيت لحم بالضفة الغربية. 2013 حركة حماس تعلن أن مجلس شورى الحركة جدد لخالد مشعل رئاسة المكتب السياسي لولاية أخرى مدتها 4 سنوات.

حركة حماس تعلن أن مجلس شورى الحركة جدد لخالد مشعل رئاسة المكتب السياسي لولاية أخرى مدتها 4 سنوات. 2014 الاحتلال يفتتح خلال احتفال شبه سري نفق "قلعة العين"، بعد 15 عاماً من الحفريات وسط بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

الاحتلال يفتتح خلال احتفال شبه سري نفق "قلعة العين"، بعد 15 عاماً من الحفريات وسط بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. 2016 اندلاع اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في مرتفعات قرة باغ بعد خرق الهدنة المبرمة منذ نهاية حرب ناغورنو قره باغ، وسيطرة الجيش الأذري على بضعة مواقع إستراتيجية.

اندلاع اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في مرتفعات قرة باغ بعد خرق الهدنة المبرمة منذ نهاية حرب ناغورنو قره باغ، وسيطرة الجيش الأذري على بضعة مواقع إستراتيجية. 2019 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن رسمياً استقالته من منصبه قبل أسابيع من انتهاء عهدته في ظل حراك شعبي يطالب برحيله وتوتر في العلاقة مع قادة الجيش الجزائري.

المصدر / فلسطين أون لاين