2 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 2 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1947 بريطانيا تحيل قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة.
- 1950 البرلمان الأردني يصدر قراراً بضم الضفة الغربية إلى منطقة نهر الأردن.
- 1962 الولايات المتحدة تنسحب من قاعدة الظهران في المملكة العربية السعودية.
- 1986 فلسطينيون يزرعون قنبلة في طائرة "خطوط طيران ترانس وارلد" بوينج 727 التي كانت تقوم برحلة من روما إلى أثينا، وأدى ذلك إلى مقتل 3 ركاب وإصابة 9 آخرون، بينما هبطت الطائرة بسلام.
- 1995 استشهاد القائد في كتائب القسام كمال كحيل ومساعديه حاتم حسان وسعيد الدعس ونضال دبابش في تفجير قوات الاحتلال للمنزل الذي كانوا فيه بمدينة غزة.
- 2001 العدو الإسرائيلي يغتال محمد عبد العال أحد قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي.
- 2002 بدء حصار كنيسة المهد في بيت لحم، عقب اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي نابلس وبيت لحم بالضفة الغربية.
- 2013 حركة حماس تعلن أن مجلس شورى الحركة جدد لخالد مشعل رئاسة المكتب السياسي لولاية أخرى مدتها 4 سنوات.
- 2014 الاحتلال يفتتح خلال احتفال شبه سري نفق "قلعة العين"، بعد 15 عاماً من الحفريات وسط بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
- 2016 اندلاع اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في مرتفعات قرة باغ بعد خرق الهدنة المبرمة منذ نهاية حرب ناغورنو قره باغ، وسيطرة الجيش الأذري على بضعة مواقع إستراتيجية.
- 2019 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن رسمياً استقالته من منصبه قبل أسابيع من انتهاء عهدته في ظل حراك شعبي يطالب برحيله وتوتر في العلاقة مع قادة الجيش الجزائري.
المصدر / فلسطين أون لاين