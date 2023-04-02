الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، صافيًا بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس هذه الليلة

الليلة: يكون الجو صافيًا بوجه عام وباردًا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الإثنين

الإثنين: يكون الجو صافيًا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الثلاثاء

الثلاثاء: يكون الجو صافيًا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأربعاء

الأربعاء: يكون الجو صافيًا بوجه عام وباردًا نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين