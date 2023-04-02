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"صدى سوشال" يرصد 88 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني خلال آذار الماضي

02 ابريل 2023 . الساعة 06:20 بتوقيت القدس
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وثق مركز "صدى سوشال"، في تقريره الشهري، 88 انتهاكاً رقمياً بحق المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأفاد المركز أن شركة "ميتا" تصدرت قائمة الانتهاكات للمحتوى الفلسطيني، في شهر آذار (مارس) الماضي، إذ بلغت 71 انتهاكًا متنوعًا (فيسبوك 56 وانستغرام 15)، ثم تليها منصة تويتر 13 انتهاكاً، وتطبيقي تك توك ويوتيوب بانتهاكين لكلٍ منهما.

وقال إن أعلى نسبة انتهاكات خلال الشهر هي للمؤسسات الصحفية والإعلاميين، حيث بلغ نسبة عدد الانتهاكات 69.3% تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات الشخصية، والمنشورات، والتقييدات، وحذف المضامين ومنع البث المباشر.

وبلغت نسبة عدد الذكور المستهدفة خلال الشهر 52% بينما بلغت نسبة عدد الاناث 18% من اجمالي الانتهاكات الشهرية، وتقييد الوصول 11.3% وحذف كامل للصفحة أو للحساب الشخصي 19.3%.

بينما كان التوزيع الجغرافي للانتهاكات على النحو التالي: الضفة 60% وغزة 13.6% والداخل والقدس 9% والخارج 11.3%.

كما رصد المركز أكثر من 21 منشوراً احتوى على خطاب كراهية وتحريض ضد الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#تويتر #فيسبوك #المحتوى الفلسطيني #صدى سوشال

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