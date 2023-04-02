آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

أدى آلاف الفلسطينيين، اليوم الأحد، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك وسط مدينة القدس، وذلك عشية الاعتكاف الأول من شهر رمضان المبارك.

وتوافد مئات المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل، لأداء صلاة الفجر في ساحات المسجد الأقصى المبارك، والرباط فيه.

وشهدت ساحات المسجد توزيع المشروبات الساخنة والسحور على المصلين الوافدين لصلاة الفجر في المصلى القبلي وعلى أبواب المسجد، في ظل ظروف الطقس البارد.

وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدة القديمة في القدس ومحيط الأقصى مع بدء توافد المصلين.

وتسعى قوات الاحتلال إلى فرض أمر واقع على سكان الضفة الغربية من خلال قطع تواصلهم مع المسجد الأقصى والحيلولة دون الوصول اليه وبالتالي عدم زيارته.

وتشهد مدينة القدس تصاعدًا كبيرًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، ووسط تشديدات على المواطنين الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين