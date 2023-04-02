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تعرف إلى التفاصيل.. الجيش السعودي الأكثر كفاءة بين الجيوش غير النووية

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تعرف إلى التفاصيل.. الجيش السعودي الأكثر كفاءة بين الجيوش غير النووية

02 ابريل 2023 . الساعة 04:06 بتوقيت القدس
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احتل الجيش السعودي المرتبة الأولى في استطلاع موقع RT عربي حول أي من جيوش الدول العربية والعالمية غير النووية مرشح لأن يكون هو الأكثر كفاءة خلال العقد القادم.

وحل في المرتبة الثانية الجيش المصري تلاه الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة، والإيراني في المرتبة الرابع.

وفيما يلي ترتيب الجيوش العربية والعالمية ونسب التصويت:

الجيش السعودي 48.9%

الجيش المصري 25.3%

الجيش الجزائري 8.3%

الجيش الإيراني 5.1%

الجيش التركي 3.4%

الجيش السوري 1.6%

الجيش المغربي 1.4%

الجيش الياباني 1.3%

الجيش الألماني 1.2%

الجيش اليمني 0.9%

الجيش العراقي 0.8%

الجيش الإماراتي 0.5%

الجيش الأردني 0.4%

الجيش الأسترالي 0.3%

الجيش السوداني 0.3%

الجيش الليبي 0.2%

الجيش الإيطالي 0.1%

 

المصدر / وكالات
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#الجيش السعودي #الأكثر كفاءة بين الجيوش

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