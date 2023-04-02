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بالفيديو مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال في قباطية بجنين

02 ابريل 2023 . الساعة 03:35 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اندلعت، فجر الأحد، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة قباطية ومسلية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات مسلحة عقب اقتحام الاحتلال للبلدة، حيث أطلق المقاومون النار وعبوات محلية الصنع اتجاه القوات.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عددًا من الجيبات العسكرية اقتحمت البلدة بشكل مفاجئ، بعدما انطلقت من حاجز الجلمة الاحتلالي.

فيما استهدف مقاومون بالرصاص حاجز "بيت فوريك" في نابلس بوابل من الرصاص.

يُشار إلى أن مدينة جنين ومخيمها تشهدان عمليات اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتصدى المقاومون لها، وسط اندلاع اشتباكات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #جنين #مقاومون

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