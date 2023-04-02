تايبيه: 10 طائرات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 10 طائرات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان الذي يمثل حاجزا غير رسمي بين الجانبين.

وذكرت تايبيه أنها أرسلت مقاتلات لتحذير الطائرات الصينية، كما فعّلت الأنظمة الصاروخية الدفاعية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية إن 9 مقاتلات صينية وطائرة مسيّرة عبرت خط المنتصف في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وأشارت الوزارة أن تايوان أرسلت طائرات لتحذير الطائرات الصينية، فيما كانت الأنظمة الصاروخية تراقبها.

وتتهم وزارة الدفاع التايوانية الصين بالقيام بتصرفات تتعمد من خلالها إثارة التوتر وتقويض السلام والاستقرار.

في المقابل، هددت بكين برد انتقامي لم تحدده إذا التقت رئيسة تايوان تساي إنغ ون -وهي في رحلة حاليا للأميركتين- برئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي.

ومن المتوقع أن تلتقي تساي به في لوس أنجلوس، في طريق عودتها إلى تايبيه هذا الشهر قادمة من أميركا الوسطى.

وكانت الصين قد أجرت مناورات حربية حول تايوان في أغسطس/آب، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي آنذاك تايبيه، وواصلت بكين الأنشطة العسكرية بالقرب من تايوان وإن كان في نطاق محدود.

وقال مسؤول تايواني كبير مطّلع على الخطط الأمنية بالجزيرة، لرويترز الأسبوع الماضي، إنه يستبعد أن تكرر الصين مثل هذه التدريبات الكبيرة، لكن تم اتخاذ جميع الاستعدادات تحسبا لأي رد فعل صيني "غير عقلاني".

وعلى نحو منفصل، عبرت 9 طائرات صينية خط المنتصف الجمعة ونفذت دوريات تأهب للقتال، وهي ما قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها "تصرفات تتعمد إثارة حالة من التوتر" وتقوض السلام والاستقرار.

المصدر / وكالات