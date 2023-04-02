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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حمص

02 ابريل 2023 . الساعة 02:15 بتوقيت القدس
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شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على مواقع عسكرية في ريف حمص الغربي والشرقي، مما أسفر عن إصابات في صفوف العسكريين وأضرار مادية، في حين تصدت الدفاعات الجوية السورية لطيران الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة 00:35 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها".

وأضاف أن "وسائل دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة 5 عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر / وكالات
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#حمص #عدوان إسرائيلي #سورية

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