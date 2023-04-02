إنفلونزا الطيور تضرب السنغال مجدَّدًا

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية السنغالية عن تفشٍّ جديد لسلالة H5N1 من فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن بقرية بوتو قرب بلدة لوغا الشمالية الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الفيروس تسبّب بنفوق 500 طائر في مزرعة بوتو، فيما تمَّ حتى الآن تسجيل نفوق نحو 1229 طائراً في حديقة "لانجو دي بارباري" الوطنية والمناطق المحيطة بها.

وأضاف البيان: "من المرجح بشدَّة أن يكون الفيروس قد انتشر عن طريق الطيور المهاجرة".

وإنفلونزا الطيور المعروف بـ(H5N1) من الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الحيوانات بشكل عام والطيور الداجنة بشكل خاص، ويسبّب نفوق الطيور المصابة خلال أيام.

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل إنفلونزا الطيور من النوع A H5N1 لأول مرة في 8 مارس/ آذار المنصرم من عيّنات مأخوذة من الطيور المهاجرة حول البحيرة الوردية، وجزيرة يوف بالقرب من العاصمة داكار".

وفي البحيرة الوردية، تم تسجيل نفوق 323 طائراً، بالإضافة إلى نفوق 213 طائرًا في جزيرة يوف.

المصدر / الأناضول