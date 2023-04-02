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زلزالان يضربان غربي الأردن

02 ابريل 2023 . الساعة 00:18 بتوقيت القدس
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ضرب زلزالان بقوة 3.2 و2.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، منطقة وادي الأردن شمالي البحر الميت، غربي المملكة.

وقال مرصد الزلازل الأردني، في بيان، إن زلزالًا وقع الساعة (18:26 تغ) بقوة 3.2، تبعه آخر بعد 19 دقيقة بقوة 2.2 على مقياس ريختر.

وأضاف أن الزلزالين وقعا في منطقة وادي الأردن شمالي البحر الميت، وعلى عمق كيلومتر واحد.

ولم تعلن السلطات ما إذا كان الزلزالان قد تسبّبا في خسائر مادية أو بشرية.

وتشهد مناطق جنوب المملكة وغور الأردن، نشاطاً زلزالياً في الفترة الأخيرة.

وكان الزلزال الأقوى الذي وقع في المنطقة بمدينة العقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، وبلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر.

المصدر / الأناضول
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#الأردن #البحر الميت

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