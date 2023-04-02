الدناني ينشر بحثاً حول العلاقات العامة والذكاء الاصطناعي

نشرت المجلة العربية للإعلام والاتصال العلمية المحكمة، ذات معامل التأثير والمصنفة في أرسيف في عددها الأخير رقم 33، الصادر في مارس الفائت، بحث علمي جديد للأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني - أستاذ الاتصال بقسم العلاقات العامة في كلية ليوا التكنولوجيا، وكلية الإعلام بجامعة صنعاء – رئيس تحرير مجلة بحوث العلمية المحكمة، الصادة عن مركز لندن، بعنوان: استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في العلاقات العامة - "دراسة استشرافية بالتطبيق على عينة من أساتذة العلاقات العامة في الدول العربية"*

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مجالات استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال العلاقات العامة من خلال دراسة استشرافية لعينة من أساتذة العلاقات العامة في الجامعات العربية، فضلا عن المهام والوظائف التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي. وتوصلت الدراسة في جانبيها النظري والميداني إلى العديد من النتائج، منها:

1-هناك إمكانية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العلاقات العامة بالمنظمات في الدول العربية في أوجهٍ عديدة ترتبط بالوظائف الأساسية للعلاقات العامة إذا مورست بأساليب علمية في المنظمات.

2-أكدت الدراسة إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الممارسة المهنية للعلاقات العامة متمثلةً في عمليات تصميم الإعلانات وفقاً لتفضيلات واهتمامات وأنماط تعرُّض وتفاعل الجمهور المستهدف، وجدولة حملات العلاقات العامة الرقمية، ورصد تحليل ما يُنشر عن المنظمة في وسائل الاتصال الرقمية.

ويأتي تنفيذ هذه الدراسة العلمية في إطار مشروع بحثي متكامل في مجال العلاقات العامة، لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بقسم العلاقات العامة في كلية ليوا، هم: الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني، والدكتور خالد عبد الله درار والدكتور عمر بن عمر عميد كلية الإعلام.

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف هذه المجلة يقع ضمن أهم المجلات العربية العلمية الرصينة في مجال الإعلام، وذات معامل تأثير عربي وعالمي، وتصدر عن الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، ومقرها جامعة الملك سعود في الرياض.

المصدر / فلسطين أون لاين