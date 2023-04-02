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حماس تنعى الشهيد برادعية وتدعو عناصر الأمن لتصعيد العمليات ضد الاحتلال

02 ابريل 2023 . الساعة 00:01 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد محمد رائد برادعية (23 عامًا)، أحد منتسبي الأجهزة الأمنية من بلدة صوريف، الذي ارتقى بعد تنفيذه عملية دهس ضد جنود الاحتلال في بيت أمّر شمال الخليل مساء اليوم السبت.

وباركت الحركة في تصريح صحفي، عملية الشهيد برادعية، وأرسلت التعزّية لذويه ومحبّيه، مؤكدةً أن شبابنا الثائر سيواصل دفاعه عن شعبنا ومقدّساتنا.

وقال البيان، إن "المسجد الأقصى دونه الأرواح والمُهج، ولن تهدأ ثورة شعبنا إلا بالنصر والتحرير".

ودعت حماس منتسبي الأجهزة الأمنية إلى الانضمام إلى ركب الثورة بتصعيد العمليات البطولية ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وبعثت بالتحية إلى مقاومي وأبطال ضفّتنا الباسلة والقدس الأبية، وجموع المعتكفين والمرابطين في الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الخليل #الشهيد محمد برادعية

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